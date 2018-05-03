İşte TDP'nin adayları

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi dün akşam toplandı. 24 Haziran’da yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinin değerlendirildiği toplantıda bazı kararlar alındı.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, Parti Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda

TDP’nin, Lefkoşa’da Mehmet Harmancı ve İskele’de Cemaliye Soğancı kendi adayları ile yarışacağını açıkladı.

Varoğlu, koalisyonu oluşturan partilerin vardığı uzlaşı doğrultusunda TDP olarak,

Gönyeli, Değirmenlik, Alayköy, Akıncılar, Akdoğan, Serdarlı, Geçitkale ve Dikmen’de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayına,

Vadili ile Paşaköy’de Halkın Partisi’nin (HP) adaylarına,

Tatlısu’da ise Demokrat Parti (DP) adayına

destek vereceklerini açıkladı.

Toplantıda İlçe örgütlerinin görüşlerinin de dinlendiğini belirten Cemal Varoğlu, yapılan değerlendirmelerin ardından Lefke ve Dipkarpaz’da CTP adaylarının desteklenmesi kararı alınırken, aday oldukları bölgelerde değişimi sağlayacağına inanç belirtilen

Gazimağusa’da bağımsız aday Ulaş Gökçe,

Beyarmudu’nda bağımsız aday Ethem Akmercan

Lapta’da ise bağımsız aday Mustafa Aktuğ’un

desteklenmesi kararı alındığını kaydetti.

Karar alınmayan diğer bölgelerle ilgili de Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) ilçe örgütleri ile birlikte değerlendirme yaparak çalışmaları ileri götürme yetkisi verildiğini açıklayan Cemal Varoğlu, “Geriye kalan bölgelerle ilgili çalışmalar ilçe örgütlerimizle birlikte kısa sürede sonuç almaya dönük olarak sürdürülecektir.

Söz konusu bölgelerle ilgili alınacak kararlar da kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.