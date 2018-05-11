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İşte vatandaşlığı iptal edilen kişiler

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İşte vatandaşlığı iptal edilen kişiler
İşte vatandaşlığı iptal edilen kişiler

İşte vatandaşlığı iptal edilen isimleri Haber Kıbrıs Web TV'de Hüseyin Ekmekçi canlı yayında açıkladı. 175 iptalden 97'sinin ismine ulaşan Hüseyin Ekmekçi bu isimlerin halen daha resmi gazetede yayınlanmadığına işaret ederek alınan iptal kararının yürürlüğe girebilmesi için resmi gazetede yayınlanması gerektiğini anımsatarak ulaştığı vatandaşlığı iptal edilen şu 97 ismi okudu.

Birgül Aybalı

Lütfu Ayhan Köksal

Erdoğan Metin

Emine Erakman Dirlik

Cemal Kavlak

Adem Turpcu

Ozan Çağlar Aslan

Uygar Varabir

Ahmet Usta

Mehmet Aydın

Hakkı Emre Laçinler

Ömer Küçükartık

Hasan Çamlıca

Murat Zeki Hızlısoy

Cafer Levent Karataş

Yıldız Gümüş

Sümeyra Kurt

Saniye Karakaş

Ahmet Halil Adacan

Mehmet Dinçbaş

Özlem korkmaz

Murat Serdar Özcan

Sıla Cınız İnanç

Telat Çakalasma

Recep Uzelli

Furkan Tolga Traşoğlu

Ahmet Göçkün

Yüksel Minare

Lokman Yıldız

Burak Köz

Anar Hasanov

Volkan Çiçek

Olgaç Yüksel Akdora

Ahmet Kurt

Emrah Bozoğlan

Yasemin Can

Nihal Temiz

Mehmet Koca

Fatih Çakır

Gizem Kınacı

Yasemin Kuru

Aras Karabal

Uysal Altundağ

Bekir Çakıt

Olcay Tuna Yazıcıoğlu

Ramiz Erdoğan

Fuat Kabaali

Elçin Gürses

Faruk Singeç

Mustafa Demirkıran

Ramazan Saroğlu

Deniz Yıldırım

Eray Yavuz

Hülya Özkoyuncu

Kubilay Cansu

Beran Özel

Kemal Can Ünlüarıcı

Aynur Turgut

Uğur Alkan yeşil

Taner Cenk Yıldırım

Ünal Altınay

Ahmat Kalkoosh

Fatma Kurt

Merve Özpolat

Fatma Erdoğ

Emine Çebi

Cansu Kaban

Necmi Ağan

Eyyüp Temel

Suzan Özdemir

Ayşe Özdemir

Arzu Özdemir

Süreyya Özdemir

Gizem Kübra Ateş

İbrahim Halil Kılıç

Özlem Eraslan

Mohammad Alidib

Marwan Ahdash

Mustafa Al-Shateri

Ahmet Gürağaç

Sabahattin Beyaz

Alae Zaftahi

Ayjahan Gurtgeldiyeva

Giray Bulak

Şennur Gülbudak

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