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İtalya’da hapishanelerde ‘corona’ isyanı: Yedi kişi hayatını kaybetti

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İtalya’da hapishanelerde ‘corona’ isyanı: Yedi kişi hayatını kaybetti
İtalya’da hapishanelerde ‘corona’ isyanı: Yedi kişi hayatını kaybetti

İtalya’da ‘corona’nın yayılmasını engellemek için hapishanelerde alınan sıkı önlemler nedeniyle mahkumların başlattığı isyanlarda yedi kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip corona virüsününü yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında mahkumların açık görüş ve ziyaretçi kabülünün iptal edilmesi üzerine Napoli, Salerno ve karantinaya alınan Modena ve Milano dahil sekiz şehirdeki 25 hapishanede mahkumlar ayaklandı.

İtalya Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, hükümetin hapishanedeki koşulları iyileştirmek için görüşmelere açık olduğunu, fakat öncelikle isyanların durdurulması gerektiğini belirtti.

Cumartesiden bu yana en büyük ayaklanma pazar günü Modena’daki hapishanede çıkmıştı. Buradaki bir gardiyanın Covid-19 hastalığına yakalandığının tespit edilmesiyle, mahkumlar koridorlara ve koğuş önlerine barikatlar kurdu.

Hapishanedeki yetkililerin açıklamasına göre üç mahkum çatışmalar sırasında, diğer dört mahkum ise çatışma sonrasında kaldırıldığı koğuşlarda yaşamını yitirdi.

Yetkililer ayrıca bu mahkumlardan bazılarının revirden çaldığı ilaçları aşırı dozda kullanarak hayatını kaybettiğini de ileri sürdü.

Genel af talebi

Pazar gecesi Pavia şehrindeki bir hapishanede iki gardiyan mahkumlarca rehin alınmış, operasyonla kurtarılmıştı.

Milano’nun San Vittore hapishanesinde ise mahkumlar çatıya çıkarak pankartlarla hükümetten genel af talebinde bulundu. Hapishane önünde mahkum yakınları ve aktivistlerin protestosuna polis müdahale etti, arbede çıktı.

 

50 kişi kaçtı, dokuzu hala kayıp

Yerel medyadaki kaynaklara göre Foggia şehrindeki hapishaneden ayaklanma sırasında yaklaşık 50 mahkum kaçtı. 41 firari yakalanırken, dokuz kişi ise hala kayıp.

 

 

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