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İtalya’da ırkçılara yönelik operasyonda ‘füze’ bulundu

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İtalya’da aşırı sağcı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda, ‘füze’ ve otomatik silahlar bulundu.
İtalya’da ırkçılara yönelik operasyonda ‘füze’ bulundu

DW Türkçe’nin haberine göre ülkenin kuzeyindeki polis operasyonunda, çok sayıda askeri teçhizata el konuldu. Operasyon yapılan aşırı sağcı gruplar, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde savaşan Rusya yanlısı örgütlerle bağlantılı.

Operasyonda, ikisi İtalyan, biri İsviçre vatandaşı üç şüpheli Forli havalimanı yakınlarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, 800 kilogram ağırlığındaki füzeyi satmaya çalışıyormuş.

Füze Katar ordusu tarafından kullanılan bir model. Gözaltına alınan İtalyan vatandaşlarından biri aşırı sağcı Forza Nuova Partisi’nin Senato adaylarından. Operasyonda, şüphelilere ait çok sayıda Nazi dönemine ait eşya da bulundu.

Torino emniyetinin terörle mücadele biriminden Giuseppe De Matteis, şüphelilerin ülke güvenliğini tehdit edecek bir eylem planladığına dair henüz bir kanıt olmadığını söyledi. 

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