  • BIST 4.848,01
  • Altın 1267.506
  • Dolar 19.5519
  • Euro 21.3944
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İtici buldular: Sivrisinekleri uzaklaştırmak için ideal koku

» »
Yapılan bir araştırma, neden sivrisineklerin bazı insanları daha çok ısırdığını ve buna nasıl engel olunabileceğini ortaya çıkardı.
İtici buldular: Sivrisinekleri uzaklaştırmak için ideal koku

ABD’de Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, sivrisineklerin sizi ısrarla seçmesinin nedeninin kendi vücut kokunuz ya da sabununuzun kokma şekli olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırma, bunun aynı zamanda ikisinin benzersiz bir kombinasyonundan kaynaklandığını da vurguladı.

Araştırmacı Chloé Lahondère, “Sonuçlarımızda şaşırtıcı olan şey, belirli sabun kimyasalları ile her bir bireyin vücut kokusu arasındaki etkileşimin önemiydi. Bazı sabunlar, bazı insanların çekiciliğini artırırken diğerlerini etkilemedi.” dedi.

İTİCİ BULDUKLARI KOKULAR DA VAR

Sadece dişi sivrisinekler ısırır ve bu da sadece çiftleşmeden sonra gerçekleşir. Geri kalan zamanlarda nektarla beslenirler. Bu, sivrisineklerin insan kokusu dışında sabunlara konulan meyve kokularına da çekildikleri anlamına geliyor. Aynı şekilde, sabunlarda itici olduğu bilinen bazı kimyasallar da bulunuyor.

iScience dergisinde yayınlanan araştırma için, dört gönüllü, dört sabun türü ve çok sayıda sivrisineğe yer verildi.

Araştırmada, sivrisinekler ve gönüllüler asla doğrudan birbirleriyle tanıştırılmadı. Bunun yerine gönüllüler, giyilmemiş kumaş şeritlerinin yanı sıra sivrisineklere sunulan kumaş parçalarını giydiler. 

Bir dizi testin ardından sivrisineklerin yıkanmayan insanlara gittiği tespit edildi. Hindistan cevizi yağı içeren sabun da, böcekleri uzaklaştırmada en etkili seçenek olarak görüldü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Brezilya ağaç kurbağası ilk amfibi dölleyici olabilir09 Mayıs 2023 Salı 22:48
  • Ölüm sırasında beyinde bilinmeyen bir aktivite dalgası keşfedildi08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:23
  • NASA buldu: Astronotların uyku pozisyonu insomniaya çare olabilir08 Mayıs 2023 Pazartesi 21:19
  • Vietnam ve Laos’ta sıcaklık rekoru kırıldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:22
  • Meksika’da bir evde zorla tutulan 113 göçmen bulundu08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:20
  • Kanada’da yangın kabusu: Binlerce kişi kaçıyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:18
  • Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:09
  • Uzay raporu: Mars'a giden astronot ekibinin tamamı kadın olmalı08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:33
  • Hindistan'da uçakta yolcuyu akrep soktu07 Mayıs 2023 Pazar 23:10
  • Google binasında gizemli ölüm07 Mayıs 2023 Pazar 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti