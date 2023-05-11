İtici buldular: Sivrisinekleri uzaklaştırmak için ideal koku

Yapılan bir araştırma, neden sivrisineklerin bazı insanları daha çok ısırdığını ve buna nasıl engel olunabileceğini ortaya çıkardı.

ABD’de Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, sivrisineklerin sizi ısrarla seçmesinin nedeninin kendi vücut kokunuz ya da sabununuzun kokma şekli olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırma, bunun aynı zamanda ikisinin benzersiz bir kombinasyonundan kaynaklandığını da vurguladı.

Araştırmacı Chloé Lahondère, “Sonuçlarımızda şaşırtıcı olan şey, belirli sabun kimyasalları ile her bir bireyin vücut kokusu arasındaki etkileşimin önemiydi. Bazı sabunlar, bazı insanların çekiciliğini artırırken diğerlerini etkilemedi.” dedi.

İTİCİ BULDUKLARI KOKULAR DA VAR

Sadece dişi sivrisinekler ısırır ve bu da sadece çiftleşmeden sonra gerçekleşir. Geri kalan zamanlarda nektarla beslenirler. Bu, sivrisineklerin insan kokusu dışında sabunlara konulan meyve kokularına da çekildikleri anlamına geliyor. Aynı şekilde, sabunlarda itici olduğu bilinen bazı kimyasallar da bulunuyor.

iScience dergisinde yayınlanan araştırma için, dört gönüllü, dört sabun türü ve çok sayıda sivrisineğe yer verildi.

Araştırmada, sivrisinekler ve gönüllüler asla doğrudan birbirleriyle tanıştırılmadı. Bunun yerine gönüllüler, giyilmemiş kumaş şeritlerinin yanı sıra sivrisineklere sunulan kumaş parçalarını giydiler.

Bir dizi testin ardından sivrisineklerin yıkanmayan insanlara gittiği tespit edildi. Hindistan cevizi yağı içeren sabun da, böcekleri uzaklaştırmada en etkili seçenek olarak görüldü.