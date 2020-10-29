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İzcan: “Maraş’ta yapılanlar yasa ve hukuk dışı”

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İzcan: “Maraş’ta yapılanlar yasa ve hukuk dışı”
İzcan: “Maraş’ta yapılanlar yasa ve hukuk dışı”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklama ile Maraş’ta kimin söz sahibi olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Murat Kurum’un, Maraş’ın alt yapı ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaların Konya Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı bünyesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etmesi, irademize açıkça bir müdahale yanında, yasal mevzuata aykırıdır” diyen İzcan, “ Ülkemiz fetihçi bir zihniyetin saldırısı altındadır” iddiasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararları çerçevesinde, Maraş’ın statüsünde her hangi bir değişiklik yapılamayacağını, yasal sahiplerine ait olduğunu belirten İzcan, “Ankara’daki AKP hükümeti ve yerli işbirlikçilerinin hukuk tanımaz davranışları bölgeyi ateş çemberine atmakla kalmayıp Kıbrıs Türk toplumunu dünyada yalnızlaştıracaktır” dedi.

İzcan, şu ifadeleri kullandı: “BM’ye ‘Maraş’ın statüsünde hiçbir değişiklik yoktur’ derken, Maraş’ın imarı için TOKİ ve Konya Belediyesi’ni Kıbrıs’a davet etmek tam bir ikiyüzlülüktür.”

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