İzle-Tartış’ta “Bad Educatıon” İzlenecek

Baraka Kültür Merkezi’nin İzle-Tartış etkinliğinde Bad Education filmi izlenecek.
Baraka Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre, film 4 Temmuz akşamı saat 20.00’de Baraka lokalinde gösterilecek.
Etkinlikte, etik ve ahlak yargılarını tekrar değerlendirmek, pahalı hayatların göreceli rahatlığı ve güvenilirliği üzerine tartışılarak, eğitimde öğrenci ve ailelerden para talep edilmesinin gerekliliği üzerine fikir alış verişinde bulunulacak.
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