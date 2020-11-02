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İzmir'de 65 saat sonra gelen mucize: Elif bebek sağ çıktı…

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 65'nci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı olarak kurtarıldı.
İzmir'de 65 saat sonra gelen mucize: Elif bebek sağ çıktı…

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı’da yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Elif Perinçek’in annesi ve ikiz ablaları da depremden 23 saat sonra enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı'da çöken Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.

​Elif Perinçek’in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

İZMİR DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER

RIZA BEY APARTMANI

– Fatih Ağar (49)
– Beril Gidiş (27)
– Ayşe Melahat Köse (58)
– Nilüfer Daloğlu (45)
– Asya Daloğlu (11)
– Ekrem Özgür Duman

DOĞANLAR APARTMANI

– Mert Küçükyumuk
– Eda Küçükyumuk
– Ateş Küçükyumuk
– Umut Perinçek (7)
– Ali Çağın Kaygusuz

EMRAH APARTMANI

– Hasene Argüder (55)
– Rabia Uzun
– Hayati Uzun (17)
– İpek Şirin (8)

YAĞCIOĞLU APARTMANI

– Burcu Yüksel
– Ege Ilgaz Yüksel
– Dila Yüksel

BARIŞ SİTESİ

– Çınar Eren

BİVA TOWER

– Melih Dağbaşı

DİĞER

– Fatma Erçetin (86)
– Elif İnan (10)
– Buse Demir (27)

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

– Halim Sarı (62) / Yılmaz Erbek Apartmanı
– Fadime Tolu (53) / Yılmaz Erbek Apartmanı
– Buse Hasdemir/ Rıza Bey Apartmanı
– İnci Okan (16) / Rıza Bey Apartmanı
– Ahmet Çitim (70) / Rıza Bey Apartmanı
– Günay Özışık (15) / Doğanlar Apartmanı
– Seher Dereli Perinçek / Doğanlar Apartmanı
– Ezel Perinçek (10) / Doğanlar Apartmanı
– Elzem Perinçek (10) / Doğanlar Apartmanı
– Elif Perinçek (3) / Doğanlar Apartmanı
– İdil Şirin (14) / Emrah Apartmanı
– Emine Eren (62) / Barış Sitesi

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