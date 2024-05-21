James Webb teleskobu, iki büyük kara deliğin birleştiğini saptadı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı’nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı.

ABD ve Avrupa ortak yapımı olan teleskobun, bilinen en eski iki büyük kara deliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştığı belirtildi.

Biri Güneş’ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin de ona yakın büyüklükte olduğu belirlenen iki kara deliğin, ‘Büyük Patlama’dan 740 milyon yıl sonra birleştiğinin tespit edildiği bildirildi.

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanı Hannah Ubler, “Devasa kara delikler galaksilerin evrimini en başından beri şekillendiriyor” dedi. Tespitin bilinen en eski tarihli kara delik birleşmesi olduğu belirtiliyor.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi için 2021’de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi ve Dünya’dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırmaya devam ediyor.