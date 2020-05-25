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Japonya'dan sağlık çalışanlarına destek planı

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Japonya'dan sağlık çalışanlarına destek planı
Japonya'dan sağlık çalışanlarına destek planı

Japonya'da hükümet, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yer alan sağlık çalışanlarına 200 bin yene (12 bin lira) kadar destek ödeneği sağlamayı planlıyor.

Japonya'da Covid-19 vakalarının zirve yaptığı dönemde fazla mesai ve riskli çalışma koşulları haberleriyle gündeme gelen sağlık çalışanlarının durumu Japon hükümetinin gündemine geldi. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre hükümet, korona virüs ile mücadele yer alan sağlık personeline destek ödeneği sağlamayı planlıyor. Olası bir ikinci dalganın beklendiği ülkede, sağlık sektörünü mücadeleye teşvik etmeyi hedefleyen uygulama kapsamında, ön saflarda yer alan doktor ve hemşire gibi görevlilere 200 bin yen (yaklaşık 12 bin 600 lira), geri hizmetlerde çalışan sağlık çalışanlarına ise 100 bin yen (yaklaşık 6 bin 300 lira) teşvik primi ödenmesi düşünülüyor.

DETAYLAR NETLEŞECEK

Uygulama kapsamı ve teşvik tutarı gibi detayların, 2020 mali yılı ikinci ek bütçesinin görüşüleceği çarşamba günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısında netleşmesi bekleniyor. Bakım evlerindeki çalışanların söz konusu teşvikten yararlanıp yararlanamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI ELEŞTİRİLDİ

Japonya'daki sağlık personelinin çalışma koşulları salgının zirve yaptığı geçen ay başta olmak üzere kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, fazla mesai kadar maske ve önlük gibi tıbbi ekipmanlar olmaksızın çalışma zorunluluğu da eleştirilerin hedefi olmuştu. Fukuoka şehrinden başlatılan ve her cuma Koronavirüs ile mücadelede görev yapanlara alkışlarla moral vermeyi amaçlanan 'cuma alkışı' akımı sosyal medyada popüler hale gelmişti.

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