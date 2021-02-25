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K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

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 K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı bugüngerçekleştirildi.
K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

 K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı bugüngerçekleştirildi.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantıda, Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nın işletmesi konusu ele alınırken, K. T. Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yakın işbirliği ilişkileri kurmak amacıyla uzun süre üzerinde çalışılarak imzalanan protokol bilgiye sunuldu.

Protokol uyarınca geçtiğimiz hafta 12 Belediye Başkanı’nın Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve hayata geçirilecek çalışmalar konusunda da değerlendirme yapıldı. Merkezi hükümetle yapılan görüşmeler hakkında da bilgilendirme yapılan toplantıda ayrıca, K. T. Belediyeler Birliği 2020 yılı kesin hesaplarının ve 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin de görüşülerek Genel Kurul’un gündeme getirilmesi kararlaştırıldı. 

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