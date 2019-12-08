Kadıköy'de 'Las Tesis Türkiye' için toplanan kadınlara polis müdahalesi

İstanbul Kadıköy'de, Şilili kadınların dünyaya yayılan danslı protestosu 'Las Tesis' için toplanan kadınlara polis müdahale etti. Müdahale anları kameralara böyle yansıdı.

Kadın Meclisleri, Twitter hesabından Şili’deki danslı protestoyu İstanbul’da da yapmak için çağrıda bulunmuş ve bir prova videosu yayınlamıştı. Paylaşımda “Yarınki buluşmamıza hazırlanmanız için Türkçe sözleri ve hareketleriyle videomuzu paylaşıyoruz. Elden ele yayalım, yarına çalışıp gelelim” ifadeleri yer almıştı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve Kadın Meclisleri Üyesi Ayşen Ece Kavas dahil çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Şili’deki Feminist örgüt Las Tesis’in 25 Kasım’da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde düzenlediği, kadın cinayetlerini, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto ettiği dans, tüm dünyaya yayıldı.

Fransa, İspanya ve çeşitli ülkelerde danslı protestonun benzerleri yapıldı.