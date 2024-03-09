  • BIST 9155.32
  • Altın 2233.175
  • Dolar 31.903
  • Euro 34.9265
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Kadın ve Mimarlık: Yakın Doğu Üniversitesi'nde İlgiyle Karşılandı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi'nde 8 Mart Coşkusu: Kadınlar Mimarlıkta Öne Çıkıyor!
Kadın ve Mimarlık: Yakın Doğu Üniversitesi'nde İlgiyle Karşılandı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde “Kadın ve İç Mimarlık” ile “Kadın ve Mimarlık” söyleşileri yoğun katılımla gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında; Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin gerçekleştirdiği “Kadın ve İç Mimarlık” ile “Kadın ve Mimarlık” söyleşileri yoğun ilgi gördü.

Yüksek Mimar İlkay Feridun ve İç Mimar Şölen Üstüner’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde mimarlık ve iç mimarlık mesleklerinde kadının yeri ve rolü ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, etkinliğe katılan konuklara “Teşekkür Plaketi” takdim edildi. Katılım sağlayan öğrencilere ise “Katılım Sertifikaları” verildi.

Uçurtma Şenliği ve Öğrenci Çalışmaları Sergisi yoğun ilgi gördü

Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde “Uçurtma Şenliği” ve “Öğrenci Çalışmaları Sergisi” gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Uçurtma Şenliği’nde kadın haklarını ve eşitlik mücadelesini temsil eden ve konuyla ilgili çeşitli sloganlar içeren uçurtmalar tasarlayan öğrenciler, bu uçurtmaları gökyüzüne uçurdu.

Prof. Dr. Zihni Turkan: “Kadınların mimarlık ve iç mimarlık alanındaki rolü disiplinlerin gelişimine ve toplumsal çeşitliliğin artmasına da önemli bir katkı sağlıyor.”

Mimarlık ve iç mimarlığın, toplumsal dokuya, yaşam alanlarının şekillenmesine ve insan deneyimine büyük etkileri olan disiplinler olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, “Kadınların duyarlılığı, empati yetenekleri ve detaylara olan hassasiyetleri, mekanların kullanıcı dostu olmasını ve insan deneyimini ön planda tutan tasarımların ortaya çıkmasını sağlıuot” dedi. Prof. Dr. Turkan, “Bu nedenle, kadınların mimarlık ve iç mimarlık alanındaki disiplinlerin gelişimine ve toplumsal çeşitliliğin artmasına da önemli bir katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Turkan, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile buluşarak onlara ilham veren Yüksek Mimar İlkay Feridun ve İç Mimar Şölen Üstüner’e de teşekkürlerini sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!02 Mart 2024 Cumartesi 17:24
  • Akdeniz Bölgesi'nde Mikroplastik Kirliliği Araştırması Hız Kazanıyor01 Mart 2024 Cuma 12:58
  • Türk basın tarihi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen iki belgesel gösterimi ile mercek altına alındı!28 Şubat 2024 Çarşamba 13:26
  • Almanya Baden Württemberg Eyaleti İş Konseyi, KKTC'de İş Geliştirme Gezisiyle Potansiyel İş Birliklerini Değerlendirdi27 Şubat 2024 Salı 15:54
  • Ukrayna'ya Yönelik Savaşın Kadın Yüzü: Olesya Drashkaba'dan Dokunaklı Sunum26 Şubat 2024 Pazartesi 14:08
  • Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı26 Şubat 2024 Pazartesi 13:51
  • YDÜ DESAM'da Prof. Dr. Besim Dellaloğlu’nun katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi25 Şubat 2024 Pazar 13:59
  • Üç Üniversitenin İş Birliğiyle Proje Yönetimi Sempozyumu ve Atölyesi Düzenlendi23 Şubat 2024 Cuma 13:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı İçin Hazırlanıyor21 Şubat 2024 Çarşamba 15:47
  • Karaciğer Yağlanması Belirtilerine Dikkat: Uzmanlar Uyarıyor20 Şubat 2024 Salı 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti