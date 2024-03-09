Kadın ve Mimarlık: Yakın Doğu Üniversitesi'nde İlgiyle Karşılandı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde “Kadın ve İç Mimarlık” ile “Kadın ve Mimarlık” söyleşileri yoğun katılımla gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında; Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin gerçekleştirdiği “Kadın ve İç Mimarlık” ile “Kadın ve Mimarlık” söyleşileri yoğun ilgi gördü.

Yüksek Mimar İlkay Feridun ve İç Mimar Şölen Üstüner’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde mimarlık ve iç mimarlık mesleklerinde kadının yeri ve rolü ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, etkinliğe katılan konuklara “Teşekkür Plaketi” takdim edildi. Katılım sağlayan öğrencilere ise “Katılım Sertifikaları” verildi.

Uçurtma Şenliği ve Öğrenci Çalışmaları Sergisi yoğun ilgi gördü

Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde “Uçurtma Şenliği” ve “Öğrenci Çalışmaları Sergisi” gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Uçurtma Şenliği’nde kadın haklarını ve eşitlik mücadelesini temsil eden ve konuyla ilgili çeşitli sloganlar içeren uçurtmalar tasarlayan öğrenciler, bu uçurtmaları gökyüzüne uçurdu.

Prof. Dr. Zihni Turkan: “Kadınların mimarlık ve iç mimarlık alanındaki rolü disiplinlerin gelişimine ve toplumsal çeşitliliğin artmasına da önemli bir katkı sağlıyor.”

Mimarlık ve iç mimarlığın, toplumsal dokuya, yaşam alanlarının şekillenmesine ve insan deneyimine büyük etkileri olan disiplinler olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, “Kadınların duyarlılığı, empati yetenekleri ve detaylara olan hassasiyetleri, mekanların kullanıcı dostu olmasını ve insan deneyimini ön planda tutan tasarımların ortaya çıkmasını sağlıuot” dedi. Prof. Dr. Turkan, “Bu nedenle, kadınların mimarlık ve iç mimarlık alanındaki disiplinlerin gelişimine ve toplumsal çeşitliliğin artmasına da önemli bir katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Turkan, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile buluşarak onlara ilham veren Yüksek Mimar İlkay Feridun ve İç Mimar Şölen Üstüner’e de teşekkürlerini sundu.