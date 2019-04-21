  • BIST 96.861
  • Altın 238,344
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kaftancıoğlu anlattı; CHP, 25 yıl sonra İstanbul'u nasıl kazandı?

»
"Genel başkanımız da İstanbul halkının ve örgütünün sesine kulak verdi"
Kaftancıoğlu anlattı; CHP, 25 yıl sonra İstanbul'u nasıl kazandı?

CHP, seçim öncesi ve sonrasında genel başkan, parti yöneticileri, milletvekilleri, il başkanları, il örgütü ve partililerin çalışmalarıyla SHP’nin ardından 25 yıl sonra İstanbul’u geri aldı. Başarının mimarlarından Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart'ta kazanılan zaferi ve süreci anlattı.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'a konuşan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından bir kısım şöyle:,

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının belirlenmesi nasıl gerçekleşti? Ekrem Bey ne yaptı? 

Biz il başkanlığını kazandığımızda örgüt olmamız gerektiğini kendi içimizdeki sıkıntıları çözerek ve bir şeyi “mış” gibi yaparak değil sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiğine karar vererek uygulamaya başladık. CHP 96 yıllık bir parti. Bu 96 yıl boyunca özellikle muhalefette olunduğu zamanlarda hiçbir şey beklemeden gece gündüz emek veren ve ter akıtan parti örgütünün çalışmaları görünür hale getirildi. Bunun için mekanizmalar kurduk. 14 sosyal demokrat belediye yaptığı işleri ayrı ayrı anlatıyordu. Biz bunu bir havuzda toplayarak görünür kıldık. Aslında 24 Haziran’da İstanbul’da ortaya çıkan sonuç bunun haberini veriyordu. Ancak Türkiye’nin özellikle doğu ve güneydoğusunda yaşanan usulsüzlükleri maalesef biz siyasetçiler doğru yönetemediğimizden İstanbul sonuçları görünür olamadı. Daha sonra sandığa bir küskünlük oluştu. Bunu nasıl aşabileceğimiz noktasında çalışmalar yürüttük. Ekrem Bey’in adaylığına gelirsek, 39 ilçede bilimsel profil analizleri yaptık. İlçelerde yaşayan vatandaşların seçmen profili, ilçelerin sorunları, seçmen davranışları ve hangi siyasi mesaja hangi kanalla ulaşılabileceğine kadar analiz yapıldı. Bu çalışmalar sonucu İstanbul halkı bize kavgadan uzak, ayrıştırıcı dil kullanmayan, kutuplaşmaya vesile olmayacak, yerel yönetim deneyimi olan, bunu somutlaştırabilecek, yüksek eğitim görmüş, kimsenin etnik ve dinsel kimliği ile ilgili olmayan, herkese eşit bakabilen bir aday profili ortaya koydu. Biz de adaylık sürecinde örgütlerimizden gelen isimlerle yaptığımız eşleştirmelerde sonuca ulaşmaya çalıştık. Her biri birbirinden değerli adaylarımız arasında yaptığımız eşleştirme sonucunda Ekrem Bey’in isminde karar kılındı. Genel başkanımız da İstanbul halkının ve örgütünün sesine kulak verdi. Ekrem İmamoğlu da, 107 günlük kampanya boyunca tam da İstanbul halkının bize söylediği gibi sahici, samimi, aynen kendisi gibi olan performansı ile İstanbul halkının karşısına çıktı. 

SHP’nin ardından 25 yıl sonra CHP tarafından kazanılan İstanbul. 17 gün verilmeyen mazbata. Bu süreci nasıl yorumlarsınız? 

Seçim gecesi YSK başkanının açıklamasına kadar biz zaten önde olduğumuzu biliyorduk. YSK başkanı açıklamayı yapınca arkadaşlarıma asıl zorlu sürecin şimdi başladığını söyledim. Çünkü demokrasiyi sadece sandıkta kazanmak olarak gören bir anlayış sandıkta kaybettiği için kolay kolay bırakmayacaktı. Onlar ‘biz bu süreci nasıl kumpaslarla kendi lehimize çeviririz’ diye düşünürken, diğer taraftan biz de ıslak imzalı tutanaklar olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlardı. Anadolu Ajansı’nın verileri kesmesine karşı, Ekrem Bey’in 12 ayrı açıklama yapması operasyonlarını engelledi. Aslında hazırlıksız yakalandılar. Bir algı yaratarak sandıkta bir şey yapılmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ancak yalanları 17 gün sonra ortaya çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul seçiminin galibi CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu kimdir?20 Nisan 2019 Cumartesi 15:05
  • Türkiye basın özgürlüğünde küme düşmeye oynuyor20 Nisan 2019 Cumartesi 14:52
  • Bahçeli: MHP'nin oy oranı 18.81'dir, 1881 de Atatürk'ün doğum günüdür20 Nisan 2019 Cumartesi 14:17
  • Makam aracını 'Düğün Arabası' yaptı20 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
  • Bahçeli hesap yaptı: Oyumuz yüzde 18.81; Atatürk’ün doğumu 1881…20 Nisan 2019 Cumartesi 13:41
  • Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan mevkidaşına 'adalar' çağrısı20 Nisan 2019 Cumartesi 11:01
  • Tarık El-Haşimi’nin makam şoförünün parası da İBB'den!20 Nisan 2019 Cumartesi 10:56
  • Melih Gökçek, Mustafa Tuna'yı suçladı20 Nisan 2019 Cumartesi 10:53
  • AKP'de görüş ayrılığı: İmamoğlu yüzde 60'a çıkar20 Nisan 2019 Cumartesi 10:42
  • Türkiye Gazeteleri bugün ne yazdı?20 Nisan 2019 Cumartesi 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti