  • BIST 91.089
  • Altın 251,783
  • Dolar 5,8509
  • Euro 6,6081
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kamu-Sen: 120 civarındaki müşavirin göreve çağrılması gerekir

» »
Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu açıklama yaptı.
Kamu-Sen: 120 civarındaki müşavirin göreve çağrılması gerekir

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen),  hükümetin kurulması ile birlikte müsteşar, müdür ve özel kalem müdürü atamalarının  gerçekleştirildiğine dikkat çekerek,  120 civarındaki müşavirin evde oturtulması yerine göreve  çağrılması  gerektiğini belirtti.

Sendika,  kamudan atanacak üst kademe yöneticilerinin görevleri sona erdiğinde eski görev ve baremlerine döndürülmelerinin, kamu menfaatine hizmet etmeyeceğini savundu.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu  konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, gelmiş geçmiş hükümetlerin görev vermediği için boşta duran çok sayıda müşavirin  mevcut olduğunu belirtti.

Kıdrışlıoğlu,  Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasaya göre,  müşavirin; üst kademe yöneticiliği görevinden alınıp bu yasa uyarınca görevlendirilen kamu görevlisini anlattığını, ayrıca müşavirin yasada kamu görevlisi olması belirtilmesi yanında sözlük anlamının da “danışman” tanımı ile ifade edildiğini belirtti.

Kıdrışlıoğlu, idarenin görevinin, müşavir statüsünü kazanmış olan kamu görevlilerini yasada belirtilen kamu görevinde kazandıkları deneyim ve uzmanlık alanlarına göre ilgili Devlet Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklarda vb. yerlerde görevlendirmek olduğunu ifade ederek, özetle şöyle dedi:

“Şuan hali hazırda 120 civarında müşavir ordusu mevcuttur. Yakın geçmişte yapılan yasa tadilatı ile müşavir olan kamu görevlilerine görev tevdi edilmemesinin, hem kamu görevlisi eksikliğine hem de müşavirlerin kendilerini değersiz hissetmelerine neden olduğundan  dem vurulmuş ancak ne bu yasa tadilatından önce müşavir statüsüne geçen kişilere ne de bu yasa tadilatından sonraki kişilere görev tevdi edilmemiştir.” 

Kıdrışlıoğlu, hükümetten bu konudaki beklentilerini de,  “Mevcut müşavirlerin yasa gereği görevlendirilmesi gereken yerlere ivedilikle çağrılması, evde oturan müşavirlerin görevi kabul etmemesi durumunda Kamu Görevlileri Yasasının ilgili maddesi gereği disiplin cezalarının derhal uygulanması, yıllardır sendikaların da talep ettiği ve hükümetlerinin de buna sıcak bakarak Kamu Görevlileri Değişiklik Yasasına eklediği “müdürlük” statüsünün üçlü kararname kapsamından  çıkarılmasının ivedilikle yasallaştırılması” olarak sıraladı.


Kıdrışlıoğlu, olması gerekenin  liyakata saygı duyularak, kamu düzenine hizmet edecek ve hakkaniyete uygun düzenin sağlanması olduğunu vurgulayarak, “Müdürlüklerin üçlü kararnameden çıkarılması ile artık müşavir sorunu çözülecek ve var olacak olan sınırlı sayıdaki müşavirin  tecrübelerinden yararlanılarak ihtiyaç olan yerlerde görevlendirilmesiyle birlikte verimlilik artacaktır. Aksi ahvalde yapılan düzenlemelerin bir anlamı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm13 Haziran 2019 Perşembe 13:16
  • Rum tarafı cinayet zanlısını iade etti!13 Haziran 2019 Perşembe 12:40
  • Başay şikayetini neden geri çekti? Açıklama yaptı!13 Haziran 2019 Perşembe 11:59
  • Zeki Çeler'den, Sucuoğlu'na tepki!13 Haziran 2019 Perşembe 11:20
  • En çok yağışı Alevkayası ve Değirmenlik aldı13 Haziran 2019 Perşembe 11:15
  • Bulut Akacan davasında flaş gelişme13 Haziran 2019 Perşembe 11:11
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’ı kabul edecek13 Haziran 2019 Perşembe 10:54
  • Akıncı-Tatar görüşmesi başladı13 Haziran 2019 Perşembe 10:52
  • Edremit’te elektrik kesintisi13 Haziran 2019 Perşembe 09:43
  • ODTÜ KKK'de akademisyenlere baskı ve dava!12 Haziran 2019 Çarşamba 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti