  • BIST 1.507,910
  • Altın 547,22
  • Dolar 9,5238
  • Euro 11,0567
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Kamu Sen zamlara tepki gösterdi

» »
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), hükümetin ülkeyi kaotik ortama sürüklediğini savunarak, tüp gaz ve akaryakıta yapılacağı duyurulan zamlara tepki gösterdi.
Kamu Sen zamlara tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), hükümetin ülkeyi kaotik ortama sürüklediğini savunarak, tüp gaz ve akaryakıta yapılacağı duyurulan zamlara tepki gösterdi.

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, tüp gaza 33 TL, akaryakıta ise 80 kuruş zam yapılarak, pahalılık yaratıldığı ve halkın fakirleştirildiği öne sürüldü.

Açıklamada, “Siyasetin çirkef yüzü ve kendi çıkar kavgaları yetmezmiş gibi ülkeyi yönettiğini zannedenler halkı ve vatandaşı ezmeye, yoksullaştırmaya, fakirleştirmeye ve bitirmeye ant içmiştir” iddiasında bulunuldu.

Bu duruma ülkede yaşayan herkes gibi sendikanın da “yeter” dediği belirtilen açıklamada, “Sizden artık kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeter!” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tehditle borç senedi imzalattı27 Ekim 2021 Çarşamba 12:18
  • Girne'de tehlikeli sürüş gerekçeşiyle çıkan kavga darpla sonuçlandı27 Ekim 2021 Çarşamba 12:13
  • Alayköy Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık27 Ekim 2021 Çarşamba 12:11
  • Mağusa'da operasyon27 Ekim 2021 Çarşamba 12:08
  • Ömer Öztürk'ün ölüm nedeni kalp yetmezliği27 Ekim 2021 Çarşamba 12:05
  • Bafra'da ölümlü trafik kazası!27 Ekim 2021 Çarşamba 11:42
  • Mevlevi bölgesinde havan atışları yapılacak27 Ekim 2021 Çarşamba 11:23
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü27 Ekim 2021 Çarşamba 11:22
  • Karavezirler: Hizmet vermek sevmekle başlar27 Ekim 2021 Çarşamba 10:54
  • ÖZGÜRGÜN: Özersay geldi kahve içtik ertesi gün kahve içmeyeğiz açıklaması yaptı27 Ekim 2021 Çarşamba 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti