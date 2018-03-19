Kan aranıyor

Dr Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi'nde tedavi görmekte olan Halil Tahiroğlu icin, A RH Pozitif kana ihtiyaç vardır.Kan verebilecek olanların Kan Bankasina baş vurmaları rica olunur.
İletişim için Özgür Tahiroğlu: 05338605788
Dr Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi'nde tedavi görmekte olan Halil Tahiroğlu icin, A RH Pozitif kana ihtiyaç vardır.Kan verebilecek olanların Kan Bankasina baş vurmaları rica olunur.
İletişim için Özgür Tahiroğlu: 05338605788
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