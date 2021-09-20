  • BIST 1.391,910
  • Altın 492,28
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Kan testi ile kanser türü tespit etme denemeleri başlıyor

» »
Kan testi ile kanser türü tespit etme denemeleri başlıyor
Kan testi ile kanser türü tespit etme denemeleri başlıyor

İngiltere, 50'den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), kanserin erken teşhisi için geliştirilen söz konusu test için bugün "dünyanın en büyük kan testi" denemesine başlıyor.

Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği "Galleri" adı verilen testle, kanser hücrelerinden herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek.

NHS, teste katılacak İngiltere'nin 8 bölgesinden 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin gönüllü toplamak istediğini açıkladı. Teste katılacak kişilere, son 3 yılda kanser teşhisi de konulmamış olması gerekiyor.

"Dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir"

NHS İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hızlı ve basit kan testi, burada ve dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir. Belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımız en yüksek ve insanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz." ifadesini kullandı.

Pritchard, testin, NHS'nin kanserlerin yüzde 75'ini tedavi edilmesi daha kolay olan erken bir aşamada yakalama hedefinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.

King's College London'da Kanser Önleme Profesörü Peter Sasieni de "Geç evrede teşhis edilen kanserlerin sayısını önemli ölçüde azaltıp azaltamayacağını öğrenmek için Galleri testini dikkatli şekilde incelememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk sonuçların 2023'a kadar alınması öngörülen kan testi başarılı olması durumunda 2024'ten itibaren kullanımda olabilir.

NHS verilerine göre, akciğer, bağırsak, prostat ve meme kanserlerinin İngiltere'de kanser ölümlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.

Öte yandan, akciğer kanseri ise ülkede kanser ölümlerinin açık ara en yaygın türü ve kanserden kaynaklanan ölümlerinin yaklaşık 5'te birini oluşturuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 58’i yerel 76 pozitif vaka, 1 Kişi hayatını kaybetti20 Eylül 2021 Pazartesi 18:48
  • Oygar: İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi vaka sayılarını değerlendirecek20 Eylül 2021 Pazartesi 17:02
  • Çocuklar pandemide daha fazla kilo aldı20 Eylül 2021 Pazartesi 15:02
  • Pfizer sigara bırakma ilacını topluyor: Kanser riski var20 Eylül 2021 Pazartesi 14:03
  • Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısı ile ilgili çarpıcı araştırma: Delta varyantını azaltıyor20 Eylül 2021 Pazartesi 13:31
  • Birçok ülkede Kanser hastaları, ilaç stoklarının tükenmesi nedeniyle tedavi olmakta zorlanıyor20 Eylül 2021 Pazartesi 13:16
  • Distimi depresyonu nasıl anlaşılır?19 Eylül 2021 Pazar 17:30
  • Kahvaltı Sofrasında Olması Gereken 8 Besin !19 Eylül 2021 Pazar 17:00
  • Hastalar ile kontrole gidecek olan kanser hastalarının ücretsiz PCR testi yaptırabilecek19 Eylül 2021 Pazar 16:33
  • Antidepresan İlaç Kullanırken Dikkat !19 Eylül 2021 Pazar 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti