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Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 7 bin 558’e çıktı

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Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 7 bin 558’e çıktı
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 7 bin 558’e çıktı

Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 48 saatte 178 kişi hayatını kaybetti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki gün önce 7 bin 380 olan Kovid-19 kaynaklı ölümler, 178 artarak 7 bin 558’e yükseldi.

Bakanlık, ülkedeki toplam pozitif Kovid-19 vaka sayısının da son 48 saatte 1482 artarak 92 bin 465’ten 93 bin 947’ye yükseldiğini duyurdu.

Kanada resmi verilerine göre, bugüne kadar toplam 1 milyon 751 bin 547 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 51 bin 34 olduğunu açıkladı.

Yaşlı bakım merkezlerindeki işe alım için rekor başvuru

Öte yandan Kanada’daki salgının Merkez üssü Quebec eyaletinde açılan, yaşlı bakım merkezlerine işçi alımına rekor başvuru geldi.

Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ayın ortasında başlaması planlanan üç aylık eğitim programına katılacaklara teşekkür etti. 11 bin eleman açığının bulunduğu eyalet genelindeki yaşlı bakım merkezlerinde çalıştıracak eleman bulamayan Başbakan François Legault, “Kalbimin derinliklerinden, çağrılarımızı duyan ve yaşlı bakım merkezlerinde işçi olmak için başvuran 55 bin kişiye teşekkür ederim.” dedi.

Kovid-19 salgınının Quebec eyaletindeki yaşlı bakım merkezlerinde yoğunlaşması üzerine çoğu çalışan işi bırakmış, bu merkezlerde kalan yaşlılardan çoğunun ölmesi üzerine de Kanada ordusundan 1600 sıhhiye buralarda görevlendirilmişti.

Ontario ve Quebec’teki tarım sektöründe işçi sıkıntısı baş gösterdi

Bu arada Ontario Tarım Federasyonu, Kanada Bahçe Kültürleri Konseyi ve Ontario Sera Sebze Yetiştiricileri Birliği, yaptıkları açıklamalarla Kovid-19 salgını nedeniyle eyaletteki birçok çiftlikte işçi sıkıntısı olduğunu duyurdu.

Açıklamalarda, Ontario eyaletindeki çiftliklere Meksika, Guatemala ve Karayipler’den her yıl yaklaşık 20 bin göçmen işçinin geldiği hatırlatılarak, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkeye giriş ve çıkışların durdurulmasının, tarım alanlarındaki hasadı olumsuz etkileyeceğine işaret edildi.

Aynı sıkıntının baş gösterdiği Quebec eyaletinde ise hükümet, başka sektörlerde Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden işçileri, iş gücü sıkıntısını gidermek için yerel çiftliklerde iş aramaya çağırdı. Başbakan Francois Legault, hükümetin çiftlik sahiplerinin ödediği paraya haftada 100 dolar ekleyerek işi daha çekici hale getireceklerini söyledi.

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