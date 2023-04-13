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Kanserin yayılmasında etkili olan hücreler tespit edildi

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İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, 9 yıl boyunca 800'den fazla akciğer kanseri olan hastayı takip ederek kanserin detaylı gelişimini izledi.
Kanserin yayılmasında etkili olan hücreler tespit edildi

Kanser Araştırmaları Kurumu, 9 yıl boyunca akciğer kanseri olan 800’den fazla hastayı takip ederek kanserli tümörler konusunda elde ettikleri bulguları 7 ayrı bilimsel çalışma olarak dün yayınladı.

TRACERx adı verilen bilimsel çalışmada, 2014 yılından itibaren kanser teşhisi konulan hastalar hastalığın başından itibaren takibe alındı. Elde edilen bulgulara göre kanserin yayılmasında ve geri dönmesinde önemli tespitler yapıldı.

KANSER AĞAÇ VE DALLARI GİBİ ÇOĞALIYOR

Bilim insanları, kanserin hayatta kalmak için bir ağaç ve dalları gibi çoğalabildiğini, karşısına çıkan tedavilerde ölmemek için sayısız kez mutasyona uğrayarak ağaçta yeni dallar meydana getirdiğini belirledi.

Çalışmada, kanser ilerledikçe bütün kanserli hücrelerin metastaz yapmadığı bazı seçilmiş hücrelerin çoğaldığı dikkat çekti.

Bu kanserin ilerlemesini veya tedavi sonrasında geri dönmesini sağlayan seçilmiş alt klonların neye göre seçildiğini analiz eden bilim insanları, bu konuda elde ettikleri bulguları, “Yayılma olasılığı en yüksek olan alt klonlar, bir alt klonun diğerlerini aşacağı ve baskın hale geleceği tümörün büyüme sürecinde, daha sonra gelişmiştir. Ek olarak, hastaların yaklaşık yüzde 70’inde, metastazlar, her bir metastazın farklı bir alt klon tarafından tohumlanması yerine yalnızca bir alt klon tarafından tohumlanmıştır” sözleriyle duyurdu.

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