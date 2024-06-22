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Kapadokya'da faciadan dönüldü: Sıcak hava balonu kayalıklara iniş yaptı

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Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı. Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi.
Kapadokya'da faciadan dönüldü: Sıcak hava balonu kayalıklara iniş yaptı

Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik tur düzenleyen bir firmaya ait 20 turist, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu sıcak hava balonu, ters rüzgarla karşılaştı.

Balon vadi yamacındaki kayalıklara sürtünerek indi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi. Kayalıklara sıkışan balon görevlilerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, gazetecilere, zaman zaman hava olaylarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Ters rüzgara rağmen emniyetli şekilde iniş gerçekleştirdiklerini dile getiren Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20'de kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladık. Daha sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti." diye konuştu.

Balondaki yolculardan Portekizli Rosa Silva Mesquita ise turun keyifli şekilde başladığını ifade ederek, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi." dedi.

 

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