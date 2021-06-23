KAR-İŞ: Arabalarımız su ile çalışmıyor

45 günde akaryakıt’ a 3 kez gelmesine rağmen Kar-İş olarak böylesine bir dönemde bu zararı vatandaşlarımıza yansıtmadık.

İşte açıklama;

45 günde akaryakıt’ a 3 kez gelmesine rağmen Kar-İş olarak böylesine bir dönemde bu zararı vatandaşlarımıza yansıtmadık.

Ancak pandeminin ilk başladığı günden bu güne hükümet edenler, taşımacı esnafını hiç düşünmediler .

Son üç yıldır toplu taşımacılık fiyat listesinde düzenleme yapılmamıştır. Artık bu konuda dayanacak ne gücümüz ne’ de sabrımız kalmıştır.

Son gün yumurta kapıya dayanınca değil bu günden hükümeti uyarıyoruz ki bu fiyatlarla eylül’ de öğrenci taşımacılığına başlayamayacağız. Bu konuda bu günden görüşmeye hazır olduğumuzu hükümet edenlere bildiririz.