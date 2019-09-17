  • BIST 101.188
  • Altın 277,052
  • Dolar 5,7272
  • Euro 6,3159
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Karaağaç ve Esentepe bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) , Karaağaç ve Esentepe bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Karaağaç ve Esentepe bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi’nin yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi 

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte psikiyatrist tutuklandı17 Eylül 2019 Salı 13:37
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu17 Eylül 2019 Salı 13:36
  • Ani ve gayri tabii ölüm (Gelişme)17 Eylül 2019 Salı 13:33
  • LTB-İBB ilişkileri kurumsal çerçevede devam edecek17 Eylül 2019 Salı 13:21
  • Tatlısu’da metrekareye 31 Kg yağış kaydedildi17 Eylül 2019 Salı 12:42
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet’i kabul etti17 Eylül 2019 Salı 12:39
  • Oktay: hidrokarbon kaynaklarla alakalı Kıbrıs Türkü'nün hakkını başkalarına yedirmek isteyenlere de asla fırsat vermeyiz”17 Eylül 2019 Salı 12:18
  • 21 Eylül Dünya Temizlik Günü: “Let’s Do It!” hareketi 169 ülke ile eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs'ta17 Eylül 2019 Salı 11:38
  • Türkiye’nin Navtex’leri ve Emiliu’nun talebi17 Eylül 2019 Salı 11:30
  • Sahil temizleyen gence "İyilik Lideri" ödülü17 Eylül 2019 Salı 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti