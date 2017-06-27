Karadeniz Kültür Derneği: “Tek bölgeye geçilmeli”

Aygün, Seçim ve Halkoylaması Yasa Tasarısı’nın sadece Cumhuriyet Meclisi’nin alt komitesinde değil, kamuoyunda tartışmaya açılması gerektiğini kaydederek, bunun toplumun geleceğini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün, Seçim ve Halkoylaması Yasa Tasarısı’nın sadece Cumhuriyet Meclisi’nin alt komitesinde değil, kamuoyunda tartışmaya açılması gerektiğini kaydederek, bunun toplumun geleceğini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Söz konusu tasarının mevut yasadaki teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları ortadan kaldırmayacağını savunan Aygün, daha önceki yasa önerisinde Karadeniz Kültür Derneği’nin görüşlerinin dikkate alınmadığını ancak haklı çıktıklarını belirtti.

Aygün yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizdeki sorunların temel kaynağı olarak gördüğümüz seçim sistemi sadece Meclis alt komitesinde değil kamuoyunda tartışmaya açılmalı. Çünkü bu tüm toplumun geleceğini ilgilendiren bir konu” diyerek, tasarının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasını olumlu bulduklarını da ifade etti.

“TEK BÖLGEYE GEÇİLMELİ”

Dernek olarak tasarıyı incelediklerini belirten KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün, karma oyun kalkması, tek bölgeye geçilmesi, tercih sayısının üst sınır konulmak koşuluyla serbest bırakılması gerektiğini söyledi.