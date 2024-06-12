Karakaya: Son nefesimize kadar mücadelemiz devam edecek

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen hukuk mücadelesi devam ediyor.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen hukuk mücadelesi devam ediyor.

İsias Otel davasının üçüncü duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Duruşma öncesinde yaklaşık 100 kişilik heyet Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi önünde toplandı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya bir açıklama yaptı.

Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Rehberler için adalet platformu ve tüm destekçilerimizle birlikte Grand İsias Otel davası için yürütülen dava sürecinde üçüncü duruşma için bir kez daha Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeyiz. İkinci dava sonrası okunan ara kararlar ile mahkeme tarafından talep edileceği duyurulan yeni teknik rapor için mahkeme, bilindiği üzere 9 Eylül Üniversitesi’nden rapor talep etmişti” hatırlatmasını yaptı.

“En ağır ceza ile yargılanmalılar”

“Aradan geçen yaklaşık bir aylık sürede söz konusu rapor henüz dava dosyasına eklenmemiştir” diyen Karakaya, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu konuda biz ailelerin tek beklentisi bundan önceki tüm teknik raporlarda ortaya konulan gerçeklerin fazlasıyla raporlanması ve bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin vereceği nihai kararlara yol göstermesidir. Bilindiği üzere dava sürecinin başladığı ilk günden itibaren biz ailelerin temel taleplerinden bir tanesi de savcılık iddianamesinde adı geçen kamu görevlilerinin de dava dosyasına dahil edilmesiydi.

Bu konuda Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu geçtiğimiz günlerde bizlerin bir nebze de olsa içini rahatlatan bir kararla, toplamda 4 kamu görevlisi için soruşturma izni vermiş ve 2 ayrı izne tabi olmayan sorumlu için gerekli işlemlerin yapılması için gereken adımları atmıştır. Gelinen noktada soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve bu kişilerin de alması gereken en ağır ceza ile yargılanmalarına başlanılması gerekmektedir.”

“Katillerin peşinde olacağız”

“Hep söylediğimiz gibi “Kim olduğu belli olan bu katiller, yarattıkları bu usulsüz yapıda 72 canımızı bizlerden kopardı!” açıklamasını yapan Karakaya, şöyle devam etti:

“Şampiyon Meleklerimizin, rehber arkadaşlarımızın adaleti sağlanacak, onları bizlerden koparan bu katillerin peşinde olacağız. Bu davanın sonunda Türk ceza hukuku için emsal kararlar üretileceğine olan inancımız tamdır. Suçlular “olası kast suçu” ile itham edilmelidirler. Biz nefes alamıyorsak onlar da bunun cezasını en ağır şekilde ödemelidirler. Türkiye adaletine ve mahkeme heyetine güvenmek istiyoruz.

Hep yanımızda olan, kilometrelerce yoldan gelerek bizlere güç veren herkese, emekçi basın görevlilerine ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biz buradayız son nefesimize kadar da bu davanın emsal kararlar üretmesi için mücadelemiz devam edecektir. Şampiyon Meleklerimize ve turist rehberlerimize verilmiş sözümüz var! İyi ki varsınız!”