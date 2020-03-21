  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Karantina şartlarına uymayan işletmecilere yasal işlem

» »
Karantina şartlarına uymayan işletmecilere yasal işlem
Karantina şartlarına uymayan işletmecilere yasal işlem

 Bakanlar Kurulu kararına uymayarak, kapalı olması gereken iş yerlerini açan 4 kişi tespit edilerek,  haklarında yasal işlem  yapıldı.

 Bakanlar Kurulu tarafından 13 Mart tarihinde koronavirüs ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da “Mardinliler Derneği” isimli kahvehane, Vadili’de kahvehane olarak kullanılan bir lokal, Güzelyurt’ta “İskelelinin Kahvesi” isimli iş yerlerinin açık olduğu, ayrıca Girne’de bir işyerinin inşaat faaliyetinde bulunulduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 175 Mülteci İskele'de, halka kıyafet çağrısı yapıldı21 Mart 2020 Cumartesi 09:24
  • Meğer karantina BEDAVA değilmiş! Devlet Kişi Başı 630 Euro ödeyecek21 Mart 2020 Cumartesi 00:29
  • #CORONA Evlere şenlik durum! Gönyeli'de 100 kişi piknik yaptı!20 Mart 2020 Cuma 20:33
  • Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka: Yarısı sağlık çalışanı20 Mart 2020 Cuma 20:30
  • Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 75’e yükseldi20 Mart 2020 Cuma 20:29
  • Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru20 Mart 2020 Cuma 20:28
  • BM: "Taraflarla yakın temas içindeyiz"20 Mart 2020 Cuma 19:28
  • Maliye Bakanı 3 aylık ekonomik önlem paketini açıkladı “Ne varsa hep birlikte paylaşacağız”20 Mart 2020 Cuma 19:26
  • Haftasonu hava nasıl olacak ? Sıcaklık artıyor20 Mart 2020 Cuma 18:23
  • Hayvan Üreticilerine Süt Parasının Yüzde 73’ü Bugün Ödendi20 Mart 2020 Cuma 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti