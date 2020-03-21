Karantina şartlarına uymayan işletmecilere yasal işlem

Bakanlar Kurulu kararına uymayarak, kapalı olması gereken iş yerlerini açan 4 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem yapıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından 13 Mart tarihinde koronavirüs ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da “Mardinliler Derneği” isimli kahvehane, Vadili’de kahvehane olarak kullanılan bir lokal, Güzelyurt’ta “İskelelinin Kahvesi” isimli iş yerlerinin açık olduğu, ayrıca Girne’de bir işyerinin inşaat faaliyetinde bulunulduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.