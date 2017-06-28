Karavanların günü birlik kalmasına bile izin verilmeyen bölgeye bar...

Büyük otellere ve hatırı sayılır kişilere peşkeş çekilen bazı sahiller, eski konumundan uzaklaştırılarak doldurulurken, sahilden yasaların ön gördüğü uzaklıkta yapılması gereken binaların ise yasalara aykırı bir şekilde inşaa edildiği gözlemlendi.

Halkın kullanımında olan deniz sahilleri parsellenmeye devam ediyor. Büyük otellere ve hatırı sayılır kişilere peşkeş çekilen bazı sahiller, eski konumundan uzaklaştırılarak doldurulurken, sahilden yasaların ön gördüğü uzaklıkta yapılması gereken binaların ise yasalara aykırı bir şekilde inşaa edildiği gözlemlendi.

Salamis – Koca Reis sahilinde koruma altına alındığı ileri sürülen ve bu nedenle de karavanların günü birlik kalmasına bile izin verilmeyen bölgede, denize yakın bir bar inşa edilmekte olduğu belirtildi.

İngiltere’de ikamet eden birisi tarafından inşa edileceği ileri sürülen bar için çevre dozer ve kazıcılar ile temizlenirken barın inşa edileceği yerin beyaz çizgiler çizilerek belirlendiği gözlemlendi.

Denize uzaklığı yasalara uygun bir uzaklık olmadığı ileri sürülen bar ile ilgili olarak vatandaşlar çeşitli yorumlar yapıyor. İnşaa edilecek barın nasıl bir yapıda olacağını merak eden vatandaşlar, yerin Londra’lı bir iş adamına ait olmasına karşın, koruma alanı olduğu ileri sürülen bölgede yapılması düşünülen yapıya dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Bar ile ilgili yapının yanısıra denize uzaklığına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten çevreye duyarlı vatandaşlar, yapılacak olan binanın denize uzaklığının yasaya da uygun olması gerektiğini ileri sürüyor.