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Karaya oturan tankere hava şartları engeli!

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Karaya oturan tankere hava şartları engeli!
Karaya oturan tankere hava şartları engeli!

Ülkemiz, soğuk, yağışlı hava ve fırtınanın etkisi altında.

Dünden itibaren özellikle doğu bölgesinde etkili olan fırtına bir süredir Gazimağusa açıklarında demirli olan ve içerisinde 6 mürettebat bulunan Tanzanya Bandoralı MT Rawan isimli tankerin sürüklenerek karaya oturmasına neden oldu.

Gülseren Bölgesi’nde karaya oturan Tankere hava şartları nedeniyle müdahale edilemiyor.

Gazimağusa Liman Başkanlığı, BRT’ye söz konusu tankerin arızasından ötürü Mart 2019’dan buyana Gazimağusa açıklarında demirli olduğu bilgisini verdi.

Bölgedeki olumsuz hava şartları devam ederken, Polis Basın Subaylığı ise gemiye henüz müdahale edilemediğini ve şu an itibarıyla herhangi bir tehlike arz etmediğini bildirdi.

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