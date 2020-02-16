"Karpaz Emirnamesi artık imar planıyla son bulmalı”

Yeni Karpaz Derneği, 16 yıldır devam eden Karpaz emirnamesinin yol açtığı olumsuzkuklara işaret ederek, emirnamenin yerini yeni hazırlanacak Kalkınma ve İmar Planı’nın almasını talep etti.

Yeni Karpaz Derneği, 16 yıldır devam eden Karpaz emirnamesinin yol açtığı olumsuzkuklara işaret ederek, emirnamenin yerini yeni hazırlanacak Kalkınma ve İmar Planı’nın almasını talep etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada emirnamenin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle bölgede işsizlik oranının yüzde 30’lara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada “Sürdürülebilir bir gelecek için Karpaz Emirnamesi yeni hazırlanacak Kalkınma ve İmar Palanıyla ortadan derhal kaldırılmalıdır” denildi.

Yeni Karpaz Derneği , kalkınmış ve ekolojik sürdürülebilirliği olan bir Karpaz için İmar Planı’nın şart olduğunun ve artık bekleyecek sabrın kalmadığını da bildirdi ve hükümeti acilen göreve çağırdı.