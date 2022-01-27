Kasaplık Hayvan Satışı duyurusu yapıldı

- 17 baş kasaplık keçi ve 100 baş kasaplık oğlak kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatlarımız keçi 22 TL/kg ve oğlak için 35 TL/kg olarak belirlenmiştir.
- Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
- İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
- Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
- İhaleyi kazananlar en geç 11 Şubat Cuma 2022 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 11 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.
Kasaplık satışına sunulan keçi ve oğlaklar Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 04 Şubat, 2021 Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ
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