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Katliam çukurundaki şehitlerden 15’i daha şehitliğe defnediliyor

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Muratağa’da 14 Ağustos 1974’te katliam çukurunda topluca katledilen şehitlerden kimlik tespitleri tamamlanan 15’i daha, Perşembe günü Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek.
Katliam çukurundaki şehitlerden 15’i daha şehitliğe defnediliyor

Bu amaçla Perşembe günü saat 10.00’da askeri tören düzenlenecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen Rahme Hasan, Hasan Hüseyin, Nadire Süleyman Ruso, Sevim Arif, Şeniz Arif, Seval Arif, Rahme Hasan, Emine Bayram, Ayşe Hüseyin Osman, Emine Mehmet Salih, Serpil Mehmet, Sevgül Mehmet, Emine Halil Kasap, Fatma Erdoğan ve Emine Süleyman’ın naaşları, 20 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Muratağa – Sandallar Şehitliği’nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilecek.

Defin töreni, aileler adına bir temsilcinin yapacağı konuşmadan sonra saygı duruşu, saygı atışı ve bayrakların ailelere tesliminin ardından gerçekleştirilecek.

3 GÖMÜ YERİNDEN 89 KİŞİ… DÖRDÜNCÜ DEFİN TÖRENİ

Öte yandan TAK muhabirinin Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ten aldığı bilgiye göre, Muratağa- Atlılar’daki toplu mezarda 14 Ekim 2015 ile 5 Şubat 2016’ya kadar yapılan kazılarla üç farklı gömü yerinden 89 kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Kimlik tespiti için titizlikle yapılan DNA testlerinin uzun bir çalışma gerektirdiğini belirten Küçük, “Kadın ve çocuklardan oluşan bu grubun yaş aralıkları çok az ve akrabalık ilişkileri çok fazla olduğu için DNA testleri çok tekrarlandı. Gömü yerlerinden de taşındıkları için kimlikler uzun ve zorlu bir çalışmayla tespit edildi” dedi.

Söz konusu toplu mezarda kimlikleri tespit edilen şehitlerin dördüncü grubunun Perşembe günü defnedileceğini kaydeden Küçük, 4 kişinin Ağustos 2017’de, 6 kişinin Aralık 2017’de ve 12 kişinin de geçen eylül ayında şehitlikteki ayrı mezarlara defnedildiğini hatırlattı.

Gülden Plümer Küçük, geri kalan şehitlerin kimliklendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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