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Kayalp: "Geleceğin Mağusa'sı yeniden birleşecek"

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Kayalp: "Geleceğin Mağusa'sı yeniden birleşecek"
CTP ve AKEL’in Mağusa İlçe örgütleri, geçtiğimiz gün iki toplumun katılımıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Yüzün üzerinde ağaç dikilen etkinlikte birlikte yaşamın güzelliklerine değinildi. Etkinliğe, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mağusa milletvekilleri Ferdi Sabit Soyer, Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Güzelyurt millletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan ile Gençlik Örgütü temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte fidanların dikiminin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

“Fidanlar barış umutlarımızla birlikte büyüyecek” diyerek ortak açıklamayı okuyan Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, AKEL ve CTP Mağusa İlçe Örgütleri olarak gerçekleştirdikleri sembolik ağaç dikimi etkinliğiyle birleşik bir Kıbrıs için, barışın Kıbrıs’ı için, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin işbirliği için mücadele etme isteklerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti. Açıklamada ayrıca Kıbrıs Sorunu’na BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözümün, Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler’in ortak geleceklerini birlikte inşa edecekleri, Mağusa’nın yeniden birleşeceği bir çözümün bulunması çabalarına destek belirtildi.

GELECEĞİN MAĞUSA’SI YENİDEN BİRLEŞECEK

“Geleceğin Mağusa’sı Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk sakinlerinin barış içerisinde bir arada yaşayacakları dostluk, işbirliği ve refahlarını geliştirecekleri bir kentten başka bir yer olamaz” diyen Kayalp, aynı zamanda, bu sembolik ağaç dikimiyle, ortak vatanımızı daha fazla yeşillendirme çabasına katkıda bulunarak ekolojik bir mesaj da verdiklerini vurguladı. Kayalp, hem iki toplumun liderlerine, hem de Kıbrıs’ta yaşayan halklara ve özellikle de Mağusalılara ortak gelecek için umut dolu bir mesaj gönderdiklerini belirterek, “Hedefimiz, örnek teşkil edecek ve aynı zamanda yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın sembolü olacak yeniden birleşmiş bir Mağusa’dır” dedi.

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