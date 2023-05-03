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Kayıp adamın kalıntıları timsahın karnından çıktı

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Avustralya'da bir timsahın karnından insan vücudu parçaları çıktı.
Kayıp adamın kalıntıları timsahın karnından çıktı

Avustralya’da vurulan bir timsahın içinde insan vücudu parçaları bulundu.

BBC’nin haberine göre, en son 28 Nisan’da timsahlarının yoğun olarak bulunduğu Kennedy’s Bend’de görülen Kevin Darmody’nin kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İki gün süren aramanın ardından Darmody’e saldırdığı düşünülen iki timsah polis tarafından vuruldu.

Kevin Darmody

Timsahların birinin karnında insan vücudu parçaları tespit edildi. Polis yetkilileri, bulunan kalıntıların arkadaşlarıyla balık tutarken kaybolan 65 yaşındaki Darmody’e ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Darmody’le beraber balık tutanlar, saldırıyı görmediklerini ancak adamın bağırdığını ve ardından yüksek sesle su sıçrattığını duyduklarını bildirdi. 

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