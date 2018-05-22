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Kenan Doğulu Lefke’ye geliyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi’nden yılın konseri
Kenan Doğulu Lefke’ye geliyor

Türk pop müziğinin en önemli sanatçıları arasında yer alan Kenan Doğulu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin organize ettiği dev konser kapsamında Lefke’ye geliyor.

24 Mayıs Perşembe akşamı saat 21:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadı'nda gerçekleştirilecek olan konserde, 25 yıllık profesyonel sanat kariyerine “Yaparım Bilirsin", Ex Aşkım”, “Demedi Deme”, “Patron”, “Aşka Türlü Şeyler”, “Festival”, “İhtimaller” gibi birbirinden özel albümler, İlk Adımı Sen At, Aşk ile Yap, Tutamıyorum Zamanı, Pamuk, Çakkıdı gibi popüler şarkılar ve sayısız ödül sığdıran Kenan Doğulu, müthiş enerjisive repertuarıyla muhteşem bir konser vermeye hazırlanıyor.Doğulu, ilk albümünün piyasaya çıktığı 1993 yılından itibaren devam eden kariyerine 14 albüm ve onlarda ödül sığdırmıştır. 

KKTC’de ilk kez halka açık,açık hava konserini LAÜ organizasyonunda Lefke’de yapacak olan sanatçı hayranları ile bir araya gelecek.Dinleyenlerin kendini zaman zaman coşkulu, eğlenceli,zaman zaman da romantik, duygusal anların içinde bulacağı bu müzik ve eğlence dolu konserdeDoğulu, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
Tüm halka açık olan ve Kenan Doğulu’nun sahne alacağı yılın konserine giriş ücretsiz olacak.

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