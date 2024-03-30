Euroleague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Alba Berlin'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmada 103-68'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis ise attığı 50 sayıyla Euroleague tarihine geçti.

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Nigel Hayes-Davis, "Kendimle çok gurur duyuyorum. Çünkü çok çalışıyorum. Bana güvenenler var. Bu yüzden dolayı da çok mutluyum. Dün akşam bir maçta 44 sayı atılmıştı. Takım arkadaşlarıma da söylemiştim. En az o kadar sayı atacağımı ifade etmiştim. Koç bana inandı. Bunun için çok mutluyum. Taraftar inanılmaz destek verdi. Hatta sonunda sayıları attırayım diye Koç’a baskı yaptılar. Koç da tekrar beni oyuna aldı. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bu rekoru kırmak çok zor. En zor liglerden birinde 50 sayı atmak. Umarım kısa sürede kimse bu rekoru kırmaz." ifadelerini kullandı.