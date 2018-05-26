Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sağlık, çevre mühendisliği, kent planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya geldiği ‘Yarının Kentleri’ başlıklı kongrede Ümran Duman, Girne’nin önemli bir kamusal yeşil alanı olan Barış Parkı’nda kent mobilyalarına ilişkin kullanıcı memnuniyetinin araştırmasının detaylarını paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Uluslararası Araştırma Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Yalova Belediyesi gibi birçok kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği kongrede, Ümran Duman tarafından sunumu yapılan ve Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy ve Mimarlık Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinden Esra Köksaldı, Rasha Tarboush ve Mehmet Atak ile birlikte hazırlanan bildiri ilgi gördü.

Kent Mobilyalarına İlişkin Kullanıcı Memnuniyeti Araştırıldı…

Öğretim Görevlisi Ümran Duman bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada, temel amacın Girne’nin önemli bir kamusal yeşil alanı olan Barış Parkı’nda kent mobilyalarına ilişkin kullanıcı memnuniyetinin araştırılması olduğunu belirtti. Duman, bu çerçevede parkı kullanan 70 katılımcıyla bir kullanıcı anketi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Söz konusu anket çalışmasının 3 bölümden oluştuğunu vurgulayan Duman çalışmasında, ilk bölümde demografik verilerin sorulduğunu, ikinci bölümde parkı kullanım sıklığı, parka geliş nedeni gibi soruların yanı sıra parktaki farklı işlev alanları (kafeterya, spor alanı, hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanı vb) ve kent mobilyalarına (aydınlatma elemanları, zemin döşeme malzemeleri vb) dair sorulara yer verildiğini, anketin üçüncü bölümünde ise parktaki kent mobilyalarına ilişkin kullanıcı memnuniyetiyle ilgili sorular olduğunu söyledi.

Yoğun Bir Kentleşme Süreci İçerisinde Olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Kamusal Alanlar Önemli…

Bildiri kapsamında, kullanıcı anketinin sonuçlarının paylaşılmasından önce, kamusal alanların yoğun bir kentleşme süreci içerisinde olan KKTC için önemine vurgu yapıldığının altını çizen bildirinin yazarlarından Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy ise, kamusal alanlar ile kent mobilyalarının bu kamusal alanlardaki rolü konularında literatür taraması yapıldığını belirtti. Bildirinin bütününde ise, yapılan teorik çalışma ve elde edilen bulgular ışığında sonuç ve önerilere yer verildi.

Kent Mobilyası Kullanımı, Sürdürülebilir Kentsel Çevreler Yaratmak Adına Önem Arz Ediyor…

Çalışmadaki bulgular, kent mobilyalarının hem sayısının hem de kalitesinin, kullanıcı memnuniyetini artırma potansiyeli olduğunu ve ayrıca kamusal açık ve yeşil alanların kullanımına ilişkin olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede, çevrenin sosyal, iklimsel, fiziki, kültürel ve ekolojik dinamikleriyle uyumlu olacak şekilde kent mobilyası kullanımının, sürdürülebilir kentsel çevreler yaratmak adına önemine vurgu yapıldı.