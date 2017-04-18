Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan seferberlik çağrısı yaptı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak, turizm için seferberlik çağrısı yaptı.

Son yıllarda turizm talebinde önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığına işaret eden Savaşan, turistik kitlenin eğitim, kültür gibi demografik yapısında olumlu yönde değişimler yaşandığını ve bu değişimin etkisiyle de çevresel değerler, çevresel duyarlılık ile çevre bilinci gibi kavramların ön plana çıktığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta da hedef turist kitlesi ve turistik arz yapısının bu gerçeklere dayandırılarak belirlenmesi gerektiğine değinen Savaşan, “Ülkemizde bu yeni hedef kitlenin motivasyonunu arttıran, doğal değerleri korurken, çevreye duyarlı ve katma değeri yüksek yeni değerler ve turistik ürünler geliştirmeliyiz” dedi.

Turizm bilincinin geliştirilmesi için turizmde seferberlik başlatılmasının şart olduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, seferberliğin sonuç vermesi için Turizm, İçişleri, Eğitim, Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ile sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi

Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi’nin böyle bir çalışmaya katkı koymaya hazır olduğunu ifade etti.