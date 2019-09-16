Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği, Lefkoşa ve Girne’de kurs düzenleyecek

Kurs kayıtları, 16-18 Eylül tarihlerinde 17.30-19.00 saatleri arasında Köşklüçiftlik, Ferruh Cambaz Sokak. No: 14, Lefkoşa adresinde gerçekleşecek.
İlgilenenler, 0542 853 2074,0533 8670779 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.
Kurs kayıtları, 16-18 Eylül tarihlerinde 17.30-19.00 saatleri arasında Köşklüçiftlik, Ferruh Cambaz Sokak. No: 14, Lefkoşa adresinde gerçekleşecek.
İlgilenenler, 0542 853 2074,0533 8670779 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.
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