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Kıbrıs Türk Halkdansları Federasyonu’ndan KTTB Covid 19 Dayanışma Fonu’na 41 Bin Tl Katkı

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Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Kıbrıs Türk tabipler Birliği (KTTB) Covid-19 dayanışma fonuna 41 bin liralık katkıda bulundu.
Kıbrıs Türk Halkdansları Federasyonu’ndan KTTB Covid 19 Dayanışma Fonu’na 41 Bin Tl Katkı

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Kıbrıs Türk tabipler Birliği (KTTB) Covid-19 dayanışma fonuna 41 bin liralık katkıda bulundu.

Yapılan açıklamada “Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs felaketi ne yazık ki ülkemizde de etkili olmaktadır. Ülke olarak hep birlikte verdiğimiz bu mücadelede biz Halk Oyuncular da yaptığımız birçok duyuruyla hem kendi dernek üyelerimizin hem de tüm toplumun evlerinde kalmaları ile  katkı yapmaya çalıştık” denildi.  

Açıklama şöyle devam etti:

“Federasyon ve derneklerin  bin bir zorlukla faaliyet yapmaya çalışmasına rağmen, böylesi bir ortamda üstüne düşeni  yapmayı planlamış,   KTHDF olarak 15 000 TL + KTHD Federasyonuna üye derneklerin 26 000 TL; toplamda  41 000  TL (kırk bir bin Türk Lirası) maddi  katkı  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Covid 19 Dayanışma Fonu’na bağışlanmıştır.

Büyük özverilerle ayakta tutmaya çalıştığımız derneklerimizin bu yıl en büyük hedefi ülkemizin bu salgından olabilecek en az zararla çıkmasıdır.  Ülkesini seven, kültürüne sahip çıkmaya çalışan camiamız, kumbarasındaki harçlığını bağışlayan çocukların olduğu böylesi ortamda elinden gelen en büyük özveriyi göstermeye çalışmıştır. Umarız ki bu ülkenin kaynaklarıyla maddi olarak iyi yerlere gelmiş kişi ve kurumlar da bizlerle ayni hisleri taşır, ayni özveriyi gösterir.”

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