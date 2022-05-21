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Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi tasfiye ediliyor

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Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında onaylanan “Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin Tasfiyesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi tasfiye ediliyor

 

Kararname, yasasının uygulanması imkansız hale gelen şirketin üyesi kalmadığından tasfiye işlemlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmasını düzenliyor.

Kararnamenin genel gerekçesinde, 1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası’nda belirtilen liman hizmetlerinin, mezkur yasanın 10’uncu maddesindeki kurallara uygun olarak üye olmaya hak kazanmış liman işçileri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek “ Gelinen aşamada bahsi geçen Yasa’nın I0’uncu maddesinde belirlenen ‘65 yaşını doldurmamış’ kriterine uygun üye kalmadığından gerek limanlardaki elzem hizmetlerin gerçekleştirilmesi gerekse mezkur yasanın amacının uygulanması imkansız hale gelmiştir ve/veya mezkur yasa uygulanamayacak durumdadır” denildi.

Liman hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla, Liman İşçileri Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 30 Haziran 2022’ye kadar görevlerine devam edebilmesi amacıyla yasa gücünde kararnamenin yürürlüğe konulduğu belirtilen genel gerekçeye göre, kararnamenin süresi dolduğunda, Liman İşçileri Şirketi’nin herhangi bir üyesi kalmayacağı, yasaya uyarınca tasfiye kararının olağanüstü genel kurul toplantısında üye tamsayısının üçte ikisiyle alınabileceğinin düzenlendiği oysa şirketin üyesi kalmadığından tasfiye işlemi de yapılamadığı kaydedildi.

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