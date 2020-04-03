Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 5 adet ventilatör satın alarak Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, korona virsü ile mücadelede en önemli eksikliklerden biri olan ventilatör ihtiyacının karşılanması adına 5 adet ventilatör satın alarak Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

Otelciler Birliği’nden yapılan açıklamada satın alınan ventilatörlerin pandemi hastanesi olarak görev yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı’na verildiği belirtildi.

Otelciler Birliği, bu kötü günlerde en önemli ihtyaçlardan olan bu cihazların bir nebze rahatlama sağlayacağı bilinciyle hareket ettiklerini açıkladı.

Karantina otellerine destek sürüyor

Öte yandan Otelciler Birliği karantina tesisi olarak kullanılan tüm otel ve yurtların her türlü eksiğini günlük olarak karşılıyor. Birlik, otelcilerden sağlanan malzemelerin ihtiyaçlı karantina tesislerine iletililmek suretiyle destek verildiğini kaydetti.