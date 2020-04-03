  • BIST 89.765
  • Altın 348,177
  • Dolar 6,7057
  • Euro 7,2320
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 5 adet ventilatör satın alarak Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

» »
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 5 adet ventilatör satın alarak Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 5 adet ventilatör satın alarak Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, korona virsü ile mücadelede en önemli eksikliklerden biri olan ventilatör ihtiyacının karşılanması adına 5 adet ventilatör satın alarak Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

Otelciler Birliği’nden yapılan açıklamada satın alınan ventilatörlerin pandemi hastanesi olarak görev yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı’na verildiği belirtildi.

Otelciler Birliği, bu kötü günlerde en önemli ihtyaçlardan olan bu cihazların bir nebze rahatlama sağlayacağı bilinciyle hareket ettiklerini açıkladı.

Karantina otellerine destek sürüyor

Öte yandan Otelciler Birliği karantina tesisi olarak kullanılan tüm otel ve yurtların her türlü eksiğini günlük olarak karşılıyor. Birlik, otelcilerden sağlanan malzemelerin ihtiyaçlı karantina tesislerine iletililmek suretiyle destek verildiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toz uyarısı!03 Nisan 2020 Cuma 14:35
  • Haftasonu hava nasıl olacak?03 Nisan 2020 Cuma 14:33
  • K.T. Veteriner Hekimler Sendikası'ndan pandemi açıklaması03 Nisan 2020 Cuma 13:25
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Cezaevine Yasak Eşya Sokmak03 Nisan 2020 Cuma 11:51
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm03 Nisan 2020 Cuma 11:44
  • Firari zanlı 2 yıl sonra yakalandı!03 Nisan 2020 Cuma 11:44
  • KKTC'de sıradan bir gün! 82 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!03 Nisan 2020 Cuma 11:34
  • Bilim Kurulu Başbakan Tatar başkanlığında toplandı03 Nisan 2020 Cuma 11:32
  • Sanayi Odası, Koruyucu Giysi Ve Maske Üretimi İçin Çalışma Yapıldığını Bildirdi03 Nisan 2020 Cuma 11:28
  • Ataoğlu, Ekonomik Durum İçin De Koordinason Konseyi Kurulması Çağrısında Bulundu03 Nisan 2020 Cuma 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti