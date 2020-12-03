Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği , TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri`yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği başkanı Menteş Aytaç ve yönetim kurulu üyeleri TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri`ye bir nezaket ziyaretin de bulundu.

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği başkanı Menteş Aytaç ve yönetim kurulu üyeleri TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri`ye bir nezaket ziyaretin de bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette KTTTB heyeti kuruluş amacı, misyonu, vizyonu, yapmış olduğu ve yapmayı planladığı çalışmalar konusunda bilgilendirme yaptı.

Ziyarette söz alan KTTTB başkanı Menteş Aytaç, pandemi sürecinde taşımacılık sektörünün ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. Bu duruma paralel olarak da sektörün can suyu adı altında bazı taleplerinin oluştuğunu söyledi. Yaşamış olduğu sorunları ve buna paralel olarak sektöre can suyu adı altında ihtiyaç duyulan talepler aktarıldı. Başkan Aytaç, sadece turizm yapan işletmecilerin hibe desteği aldığına değinerek, ülkede ki tüm sektörlerin de bu desteği alması gerektiğini savundu.

TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve birçok sektörün ne yazık ki etkilendiğini söyledi. Ülkemizin de süreçten zarar gördüğünü dile getiren Başçeri, tüm sektörlere imkanlar çerçevesin de yardımcı olunabileceğini kaydetti.