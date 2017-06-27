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Kıbrıslı bilim insanının soyadı, keşfettiği çekirge türüne verildi

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Kıbrıslı bilim insanının soyadı, keşfettiği çekirge türüne verildi
Sürüngenlerin yaşamı üzerine yürüttüğü bilimsel çalışmalarla tanınan ve Türkiye’de bugüne kadar 60’ın üzerinde alt tür (takson) keşfi yapan Ege Üniversitesi’nden Kıbrıslı bilim insanı Prof. Dr. Bayram Göçmen, yeni bir çekirge türü keşfetti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen, uzun yıllardır Türkiye’nin dört bir köşesinde sürüngenlerin hayatını inceliyor. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, kırsal, dağlık ve ormanlık alanlarda yürüttüğü bilimsel çalışmalarda bugüne kadar 60’ın üzerinde alt tür keşfi yapan ve uluslararası alanda Türkiye’nin sürüngenler dünyasına yeni kayıt olarak ekleten Prof. Dr. Bayram Göçmen’in keşfettiği canlılardan 6’sına ise adı verildi.

KARTEVİN DAĞI’NIN ZİRVESİNDE BULUNDU

Prof. Dr. Bayram Göçmen, 2012 yılında Malazgirt (Muş) ve Patnos (Ağrı) il sınırında bulunan Kartevin Dağı’nın 2000 metre yüksekliğinde, yeni bir çekirge türü keşfetti. Yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalışma yürütülen tombul çekirgeye, ilk örneği bulan kişi olması sebebiyle Prof. Dr. Bayram Göçmen’in soyadına itafen ‘Bradyporus gocmeni’ adı verildi.

BÜYÜK ONUR

Prof. Dr. Bayram Göçmen, Kartevin Dağı zirvesinde wagner engereği peşinde koşarken, daha önceden aşina olduğu tombul çekirgeyle karşılaştığını söyledi. Doğu Anadolu’da kaydı olmadığını düşünerek işin uzmanı Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Ünal’a örneği gönderdiğini belirten Prof. Dr. Bayram Göçmen, Prof. Dr. Ünal’ın hem cinsin revizyonunu yaptığı hem de ilk tespitinden dolayı da bu ilk kayıtla ortaya çıkan yeni türe adını vermesinden büyük onur duyduğunu söyledi.

6 CANLIYA İSMİ VERİLDİ

Prof. Dr. Göçmen’in adı verilen canlılar şöyle: Lyciasalamandra antalyana gocmeni, Lyciasalamandra atifi bayrami, Nematocystis bayrami, Euscorpius gocmeni, Typhlonesticus gocmeni, Bradyporus (Callimenus) gocmeni.

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