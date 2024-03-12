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Kıbrıslı Rum mahkemeye çıkarıldı... İşte detaylar

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Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmak isteyen N.T uyuşturucu maddeyle yakalandı. Tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Kıbrıslı Rum mahkemeye çıkarıldı... İşte detaylar

Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Sakallı olguları aktardı.

Polis 11 Mart .2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, kullanımındaki araç ile Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının pantolonunun cebinde naylona sarılı 10 gram ağırlığında kokain ve aracın ön kısmında koli bandına sarılı 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan bin euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu naylon parçalarının ise parmak izi incelemesine gönderildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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