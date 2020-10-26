Kıbrıslı Türk üyeler istifa etti

Toplum liderleri Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in 2015 yılında aldığı ortak karar çerçevesinde oluşturulan “İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi”nin Kıbrıslı Türk üyeleri bugün komitedeki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Kıbrıslı Türk üyeler, Kıbrıs'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının komitenin belirlediği ilkeleri ile bağdaşmadığı gerekçesi ile istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

2015 yılında iki lider Sn.Mustafa Akıncı ve Sn.Nikos Anastasiadis’in aldığı ortak karar çerçevesinde İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi oluşturulmuştu. Bu komite 5 yıl boyunca yapılan çalışmalardan sonra 18 Ekim 2020 seçimlerinde ortaya çıkan sonuç çerçevesinde komitenin belirlediği ilkeleri ile bağdaşmadığı için, Komitenin tüm Kıbrıslı Türk üyeleri istifalarını gerekçeleri ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’na sundu.

24 Ekim 2020 tarihli istifa yazısı aşağıdaki gibidir:

“2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, iki lider Sayın Mustafa Akıncı ve Sayın Nicos Anastasiadis’in aldığı ortak karar çerçevesinde, iki toplumlu Kültür Teknik Komitesi oluşturuldu.

Oluşan iki toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk kanadı olarak beş yıl boyunca ortak komitede oy birliği ile belirlenen ilkeler çerçevesinde, gönüllü olarak görev yaptık.

Bu komitenin amacı; ada coğrafyasında yaşayan farklı kültürleri ötekileştirmeden bir arada barış içinde yaşatmayı; farklılıkları bir araya getirerek hoşgörü ve empati oluşturmayı; zenginliğimiz olan çok kültürlülüğü tanımayı, anlamayı ve saygıyı yaşam biçimi haline getirmeyi; Kıbrıslıları sanatın evrensel dilinde buluşturarak ortak değerler yaratmayı ve bu doğrultuda kültür ve sanat alanında Kıbrıslıların günlük yaşantılarını iyileştirmeyi, kolaylaştırmayı ve oluşturulacak Federal Birleşik Kıbrıs’ın temeli olacak olan federal kültürün yaratılması doğrultusunda çalışmalar yapmaktı.

Bu amaç doğrultusunda, iki toplumun federal çözüm temelinde yakınlaşması ve barış kültürünün oluşması için sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdik.

Ancak 18 Ekim 2020, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından ortaya çıkan sonucun, komitemizin iki kanadınca (Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum) oybirliği ile karara bağladığı ilkeler ile bağdaşmadığını düşünmekteyiz.

Oluşan yeni durumu dikkate alarak, göreve gelen Cumhurbaşkanı’na, birlikte çalışacağı komite üyelerini seçme olanağı vermek amacıyla da, aşağıda imzaları olan iki toplumlu Kültür Teknik Komitesi eş başkanı ve üyeleri olarak istifamızı saygılarımızla sunarız.”

Kani Kanol (Eş-başkan)

Ruzen Atakan

Mehmet Kansu

Yaşar Ersoy

Emin Çizenel

Aslı Bolayır

Musa Kayra

Yıltan Taşcı