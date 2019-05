Gazete, “Hemen Çözüm İstiyorlar – BM Genel Sekreterinin Raporunda Atıfta Bulunduğu Araştırmayı Yayınlıyoruz” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Nisan 2019 tarihli raporunu dayandırdığı ve her iki toplumdan katılımcıları kapsadığını iddia ettiği bir ankete geniş yer verdi.



Habere göre, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk iki şirket tarafından Ekim-Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen anket üç aşamada yapıldı.

Gazete, anketin ilk aşamasında, her iki toplumdan 500’er kişi olmak üzere toplamda bin kişiye sorular yöneltildiğini, ikinci aşamada her toplumun bu soruların verdikleri yanıtların, diğer toplumda oluşturulan değerlendirilmesinin yapıldığını, üçüncü aşamada ise, her iki toplumdan rastgele seçilen kişilere yeni bir anket formu verilerek yanıtlarının alındığını belirtti.



Gazete, 2009 yılından itibaren gerçekleştirilmiş anketlerin sonuçlarını özetle aktardığı haberinde, 2009 tarihinden bugüne ilk kez Kıbrıs’ta çoğunluğun (Kıbrıslı Rumlar yüzde 61, Kıbrıslı Türkler yüzde 51) Kıbrıslı Rum ve Türklerin barış içerisinde birlikte yaşayabileceklerini dile getirdiğini iddia etti.



Söz konusu ankete göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 70’i, Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 51’i, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin devam etmesi gerektiği görüşünü ortaya koyarken, Kıbrıslı Rumların yüzde 62’si ve Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 46’sı Kıbrıs sorununa hemen bir çözüm bulunması gerektiği görüşünü dile getirdiler.



Gazete, 2012 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen anketlerdeki iyimserliğe karşın bu ankette, Kıbrıs sorununa çözüm bulunacağına inanan Kıbrıslı Rumların oranının sadece yüzde 21 olduğunu, çözüm olacağına inanmadığını ancak umutlarını kaybetmediğini belirten Kıbrıslı Türklerin oranının ise yüzde 44 olduğunu aktardı.



Ankete katılan Kıbrıslı Rumların yüzde 77’si, Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 79’u Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde nelerin görüşüldüğüne dair çok az bilgi sahibi olduğunu belirtirken, Kıbrıslı Rumların yüzde 65’i aksine inanmasına karşın, Kıbrıslı Türklerin yüzde 68’i, çözüm sonrası Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Rum idaresi altındaki topraklara taşınacağı görüşünü benimsemiyor.



Aynı şekilde Kıbrıslı Rumların yüzde 77’si ve Kıbrıslı Türklerin de yüzde 71’i, çözüm sonrasında Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun Kıbrıs Türk idaresi altında yaşayacağı görüşünü desteklemiyor.



Gazete, katılımcıların iki toplum arasındaki iletişimin önündeki en büyük engeller olarak, diğer topluma karşı duyulan şüphe ve korku duygularının ağırlık bastığını, her iki toplum üyelerinin Kıbrıs sorununun çözümünün faydaları konusunda da sadece “doğal gaz” konusunda aynı fikri beyan ettiklerini yazdı.



Ankete göre, olası bir çözümün faydaları konusunda Kıbrıslı Türkler, ekonomik kalkınma, belirsizliğin ortadan kalkması ve doğal gaz gelirleri sıralamasını dile getirirken, Kıbrıslı Rumlar ise, göçmenlerin eski taşınmazlarına dönmesi, toprak düzenlemeleri ve doğal gaz gelirleri sıralamasını belirttiler.



Ankette her iki toplumun çözümsüzlük durumunda yaşanacaklara ilişkin korkularına da yer verildiğini aktaran gazete, ortak eğitim konusunda ise, Kıbrıslı Rumların yüzde 70’i ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 65’inin, çocuklarının karma okullara gitmesine olumlu gözle baktıklarını yazdı.



Kıbrıslı Rumların yüzde 77’si ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 75’i ortak üniversitelerde eğitim konusuna olumlu bakarken, Kıbrıslı Rumların yüzde 57’si Türkçe’nin, Kıbrıslı Türklerin yüzde 61’i ise Yunancanın okullarda zorunlu ders olmasını destekliyor.