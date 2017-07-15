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Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

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Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım
Haftalık Der Spiegel dergisine bir mülakat veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında partiler üstü bir adayın yarışması gerektiğine inandığını söyledi. Abdullah Gül'ün adaylığı ilgili soruya yanıt olarak da Kılıçdaroğlu "Abdullah Gül bundan sonrasında ne yapacağına kendisi karar vermeli. Seçimden iki yıl önce, daha şimdiden isimler üzerine tartışma hatasına kesinlikle girmeyeceğim” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de muhalefeti Erdoğan karşıtlığı dışında birleştiren bir nokta olup olmadığı sorusuna yanıt olarak da "Adalet özlemi. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşümüzde bilinçli olarak politik sloganlar kullanmaktan kaçındık. CHP olarak, sol olarak, laikler olarak yürümedik; adalet için yürüdük. Farklı toplumsal kesimlerden on binlerce, yüz binlerce insan katıldı” dedi.

"Türkiye Erdoğan ile eşitlenmemeli"

Avrupalıların Türkiye'ye yönelik yaklaşımının ne olması gerektiğine Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Erdoğan ile eşitlenmemesi gerektiğini, Adalet Yürüyüşü ve nisan ayındaki referandumun Erdoğan'ın ülkenin yarısına hitap ettiğini gösterdiğini" belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminden Fethullah Gülen'in sorumlu olduğundan bir şüphe duymadığını söyledi. "Gülen Cemaati kadrolarının yıllar boyunca devlet kurumlarında etki sahibi olduğunu” vurgulayan Kılıçdaroğlu hükümeti her zaman bu grubun tehlikesine karşı uyardıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu "Erdoğan bizi dinlemek istemedi. O ve Gülen müttefikti. Türkiye'yi kendi aralarında paylaştılar” diye konuştu. Erdoğan'ın karşıtlarını etkisiz hale getirmek için Gülen Cemaatini kullandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da bu iki isim arasındaki savaşın yaklaşık 300 insanın hayatına mal olduğunu belirtti.

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