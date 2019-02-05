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Kılıçdaroğlu: Allah'a inanıyorsanız evet diyeceksiniz dedi. Hayır çıktı

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İhlas Finans'tan paralarını alamayan 70 bin İhlaszedenin 18 yıldır beklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını duyurdu.
Kılıçdaroğlu: Allah'a inanıyorsanız evet diyeceksiniz dedi. Hayır çıktı

İhlas Finans'tan paralarını alamayan 70 bin İhlaszedenin 18 yıldır beklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu, 'Parlamentoda görev yapan vicdan sahibi milletvekilleri kul hakkından yanaysanız, Allah'a inanıyorsanız kanuna evet diyeceksiniz' dedi. Ülkücü kökenli Yaşar Okuyan da CHP'ye katıldı, Okuyan'ın rozetini Kılıçdaroğlu taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Enflasyonun ne kadar büyük bir bela olduğunu Türkiye yaşadı, tek haneli rakamlara düşecek diyorlardı.  Şikayet etmek vatandaşın hakkı ama 17 yıldır iktidarda olanlar şikayet ediyor. Sanki ülkeyi Japonlar yönetiyor da bu beyefendi şikayet ediyor, sanki muhalefette" diye konuştu.

"Ülkeyi yönetenler bir avuç tefeci" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Dışarıdaki ve içerdeki tefeciler! AKP döneminde yurtdışındaki tefecilere ödenen para 446 katrilyon. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; 17 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyor. Ne istediyse verdiniz. Sorunlar çözüldü mü? Çözülmedi. Şimdi kalkmış marketçiyi, sanayiciyi, esnafı suçluyor. Türkiye'yi yönetemiyorlar; açlık sınırı 2900 TL, asgari ücret 2020 TL. Milyonlarca kişi bu maaşla yaşamaya çalışıyor."

'İHLASZEDELER 18 YILDIR UĞRAŞIYOR'

'Hortumcu Piyasa Ekonomisi' kavramından söz ettim. Vatandaşın cebinden çekip,yandaşa para aktaran sistem. 70 bin İhlaszede var. Dönemin hükümetleri söz verdi. Kurulduktan iki yıl sonra 1 milyar 170 milyon para toplandı. İhlaszedeler ise 18 yıldır uğraşıyor.70 bin mağdura sesleniyorum; onlar sana söz verdiler arkanda durmadılar. Onların her şeyi var senin hiçbir şeyin yok. Sana Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkıyor. 70 bin kişinin günahı kimin boynuna?

Bugün kanun teklifi vereceğiz. Parlamentoda görev yapan vicdan sahibi milletvekilleri kul hakkından yanaysanız, Allah'a inanıyorsanız bu kanuna evet diyeceksiniz.

İhlaszedeler de hakkını, demokrasi hakkını kullanmalı. Ama izin vermiyorlar, tıpkı cumartesi anneleri gibi.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 70 bin civarı 'İhlaszede'yi ilgilendiren yasa teklifi Meclis’te AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

CHP tarafından sunulan yasa teklifi Meclis’te AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Teklifin 70 bin kadar kişiyi ilgilendirdiği söyleniyordu.

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