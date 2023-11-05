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Kılıçdaroğlu dönemi bitti, yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel!

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CHP'de 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Sonuçlar açıklanmadan salondan ayrılarak evine giden Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan veda ederek Özgür Özel'i kutladı
Kılıçdaroğlu dönemi bitti, yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel!

CHP 38. Olağan Kurultayı, “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla 4 Kasım'da Ankara’da başladı. 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan olurken Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. 

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

Seçimin ilk turunda Özel 682 oy alarak Kılıçdaroğlu'nu geçerken, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. 18 oy geçersiz ve 2 oy ise boş olarak sayıldı. Kılıçdaroğlu, seçimi 2 oy ile kaybetti. CHP tarihinde ilk olan bu durumun ardından; gece saatinde seçimlerin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı. 

Saat 2.30'da biten oy verme işleminde 10 dakika sonra Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu.

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