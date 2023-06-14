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Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu: Her şey güzel olacak

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İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra 3. kez bir araya geldi, görüşme yaklaşık 2 saat sürdü
Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu: Her şey güzel olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından peş peşe yaptığı "değişim" açıklamaları, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık şeklinde yorumlanan İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde Kılıçdaroğlu ile görüştü. 

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra 3. kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi, yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı.

Görüşmeden sonra bugün saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna, "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" karşılığını verdi.

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